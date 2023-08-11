Трэйси Макгрэди объяснил, почему Джеймсу Хардену не стоит возвращаться в «Хьюстон»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Трэйси Макгрэди поделился мнением по поводу возможного возвращения звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена в «Хьюстон Рокетс», за который он выступал с 2012 по 2021 год.

«В этом нет никакого смысла. Я знаю, что Джеймс хочет выиграть чемпионат. Но возвращение в «Хьюстон» не позволит ему этого добиться. Приезд в «Хьюстон» не принесёт ему чемпионства!» — сказал Макгрэди в интервью журналисту Брэндону Робинсону.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи. «Филадельфия» дошла до полуфинала плей-офф НБА, где проиграла клубу «Бостон Селтикс» — (3-4 в серии).

Джеймс Харден подарил часы Rolex Джоэлу Эмбииду: