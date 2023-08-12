Чет Холмгрен потренировался с Кевином Дюрантом и Треем Янгом

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен, готовящийся к своему дебютному сезону в Национальной баскетбольной ассоциации, провёл совместную тренировку со звёздными игроками лиги Кевином Дюрантом и Треем Янгом.

В Сети появилось видео, на котором баскетболисты вместе тренируются перед стартом нового сезона НБА.

Напомним, Холмгрен был выбран «Оклахомой» под вторым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2022 года. Баскетболист пропустил весь минувший сезон из-за травмы стопы, полученной во время предсезонной подготовки.

В минувшем сезоне НБА «Оклахома» заняла десятое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, но не смогла пробиться в плей-офф через плей-ин.