Даррен Коллиссон — о Чете Холмгрене: в следующем сезоне он будет великолепен

Экс-игрок НБА Даррен Коллиссон высказал своё мнение по поводу того, какой уровень покажет молодой игрок «Оклахомы-Сити Тандер» Чет Холмгрен в грядущем сезоне.

«В следующем сезоне Чет будет великолепен. Он очень усиленно работает в зале. Никогда мне не приходилось ему говорить, чтобы он что-то сделал, где-то лучше постарался. Он и так всё понимает, говорить совершенно ничего не нужно ему.

У Холмгрена высочайший баскетбольный IQ, что в принципе стало чаще встречаться среди молодых игроков. Я думаю он сможет помочь «Тандер» улучшить защиту, это как раз тот элемент, который им более всего не хватал. Если он продолжит идти по той же тропинке — в будущем он сможет претендовать на награду лучшему оборонительному игроку лиги», — рассказал Коллиссон на интервью Inside Buzz.