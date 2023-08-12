Энтони Эдвардс: меня не волнует лидерство в сборной, моя работа — набирать очки

Звёздный атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рассказал о конкуренции в составе сборной США, а также заявил, что не считает себя лидером национальной команды перед стартом чемпионата мира — 2023.

«Никто не забывает о конкуренции, она всё ещё существует. Я имею в виду, что мы получаем преимущество от тренировок друг с другом. На площадке я буду ещё сильнее. Это уникальная возможность.

Я могу набирать очки. Меня не волнует лидерство в команде. Я набираю очки, вот в чём заключается моя работа. Так зачем мне, попав сюда, пытаться делать что-то ещё?» — приводит слова Эдвардса Bally Sports.

Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября.