Дрэймонд Грин выразил мнение, что «Голден Стэйт» должен вывести из обращения номер Луни

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на сообщение фаната, который посчитал Кевона Луни достойным того, чтобы команда из Сан-Франциско вывела его номер из обращения.

«Номер Ника Коллисона был выведен из обращения просто потому, что играл за одну команду 13 лет. Луни уже сыграл в восьми сезонах (и сыграет ещё). Его номер обязаны оставить», — написал фанат в социальных сетях.

«Неоспоримый факт», — подписал Грин к посту фаната.

Кевон Луни сыграл важную роль в завоевании титула в сезоне-2021/2022. В плей-офф НБА прошлого сезона он в среднем набирал 6,5 очка, совершал 13,1 подбора и 3,3 передачи.

За всю историю «Уорриорз» было выведено из обращения семь номеров, принадлежавших Биллу Расселу, Уилту Чемберлену, Тому Мешери, Крису Маллину, Рику Бэрри и Нейту Турмонду.