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Дрэймонд Грин выразил мнение, что «Голден Стэйт» должен вывести из обращения номер Луни

Дрэймонд Грин выразил мнение, что «Голден Стэйт» должен вывести из обращения номер Луни
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на сообщение фаната, который посчитал Кевона Луни достойным того, чтобы команда из Сан-Франциско вывела его номер из обращения.

«Номер Ника Коллисона был выведен из обращения просто потому, что играл за одну команду 13 лет. Луни уже сыграл в восьми сезонах (и сыграет ещё). Его номер обязаны оставить», — написал фанат в социальных сетях.

«Неоспоримый факт», — подписал Грин к посту фаната.

Кевон Луни сыграл важную роль в завоевании титула в сезоне-2021/2022. В плей-офф НБА прошлого сезона он в среднем набирал 6,5 очка, совершал 13,1 подбора и 3,3 передачи.

За всю историю «Уорриорз» было выведено из обращения семь номеров, принадлежавших Биллу Расселу, Уилту Чемберлену, Тому Мешери, Крису Маллину, Рику Бэрри и Нейту Турмонду.

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