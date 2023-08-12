Сборная России завоевала золото и серебро в баскетболе «3x3» на Играх стран СНГ
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В Минске (Беларусь) завершились соревнования по баскетболу «3x3», ставшие частью II Игр стран СНГ.
Мужской турнир:
1. Беларусь-1 (Иван Балдуев, Кирилл Васковцов, Даниил Коско и Илья Милашевский).
2. Россия (Павел Морозов, Леонид Тарасов, Григорий Тучков и Иван Чиганов).
3. Беларусь-2 (Артем Брашко, Антон Гайдель, Алексей Шевченко и Алексей Юдкин).
Женский турнир:
1. Россия (Яна Эльберг, Анастасия Олаири Косу, Анастасия Щеколдина и Мария Яцемирская).
2. Беларусь-1 (Елена Титовец, Евгения Бернацкая, Полина Доменюк и Александра Полубок).
3. Беларусь-2 (Ксения Шепель, Яна Макуца, Полина Катлинская и Карина Курстак).
II Игры стран СНГ продлятся до 14 августа.
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