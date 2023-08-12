Сборная России завоевала золото и серебро в баскетболе «3x3» на Играх стран СНГ

В Минске (Беларусь) завершились соревнования по баскетболу «3x3», ставшие частью II Игр стран СНГ.

Мужской турнир:

1. Беларусь-1 (Иван Балдуев, Кирилл Васковцов, Даниил Коско и Илья Милашевский).

2. Россия (Павел Морозов, Леонид Тарасов, Григорий Тучков и Иван Чиганов).

3. Беларусь-2 (Артем Брашко, Антон Гайдель, Алексей Шевченко и Алексей Юдкин).

Женский турнир:

1. Россия (Яна Эльберг, Анастасия Олаири Косу, Анастасия Щеколдина и Мария Яцемирская).

2. Беларусь-1 (Елена Титовец, Евгения Бернацкая, Полина Доменюк и Александра Полубок).

3. Беларусь-2 (Ксения Шепель, Яна Макуца, Полина Катлинская и Карина Курстак).

II Игры стран СНГ продлятся до 14 августа.