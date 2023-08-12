Руди Фернандес: Дончич всё тот же, несмотря на его величие

Руди Фернандес, бывший партнёр звёздного словенского баскетболиста Луки Дончича, с которым они вместе играли в мадридском «Реале», рассказал о личных качествах Дончича и поделился ожиданиями о встрече с ним на предстоящем чемпионате мира.

«Лука Дончич до сих пор член мадридской семьи. Я уже встречался с ним на Олимпиаде, где он почти оформил трипл-дабл. Я продолжаю общаться с ним. Он остаётся прежним, несмотря на то кем является, на его величие как игрока и на то, как важно его имя в мире спорта.

Он удивил меня своей скоростью, но это качество у него было и в Мадриде. Я помню, когда он стал самым ценным игроком Евролиги. Тогда мы все поняли, что ему нужно перебраться в НБА как можно быстрее. Лука на взводе и говорит, что заблокирует меня, когда мы будем играть друг против друга.

Он часто общается с моими детьми. Он замечательный человек, и я рад, что у него всё хорошо. Я хочу завершить свою карьеру, имея возможность противостоять таким игрокам, как он», — сказал Фернандес в интервью Marca.

Чемпионат мира по баскетболу стартует 25 августа 2023 года. Сборной Испании предстоит сыграть в группе с Ираном, Бразилией и Кот-д'Ивуаром.