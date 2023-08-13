Жонатан Куминга набрал 60 очков в летней лиге

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга поразил публику, собравшуюся на арене The Crawsover в Сиэтле, своей результативностью в ходе игры летней профессиональной лиги.
Куминга набрал 60 очков, совершил шесть ассистов и пять подборов, став самым результативным игроком матча. Отметим, что этой профессиональной лигой руководит бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд.
В прошлом сезоне Куминга был игроком ротации в составе «Уорриорз», проведя за команду из Сан-Франциско 67 игр, 16 из них — в стартовом составе. В среднем он проводил на площадке чуть больше 20 минут за игру, набирал 9,9 очка и совершал 3,4 подбора.
Куминга был выбран «Голден Стэйт» под седьмым номером на драфте 2021 года. В дебютном сезоне ему удалось завоевать со своей командой чемпионский титул.
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