ФИБА опубликовала силовой рейтинг сборных

В предверии чемпионата мира по баскетболу ФИБА опубликовала обновлённый силовой рейтинг сборных. Рейтинг представляет собой оценку экспертов ФИБА и включает в себя 32 сборные, которые будут выступать на чемпионате мира.
Первое место сохранила за собой сборная США. Также в тройку сильнейших сборных были включены Франция и Австралия.
Сборная Испании, выигрывшая последний чемпионат мира в 2019 году, опустилась на 4 позиции и оказалась на 6 месте. В топ-10 не попал второй финалист того турнира, сборная Аргентины.
Фото: https://www.fiba.basketball/basketballworldcup/2023/news/fiba-basketball-world-cup-2023-power-rankin
Чемпионат мира 2023 года пройдёт в Индонезии, Японии и Филиппинах. Турнир стартует 25 августа и продлится до 10 сентября. Лидеру рейтинга, сборной США предстоит сыграть в группе со сборными Иордании, Греции и Новой Зеландии.
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