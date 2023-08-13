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В России могут создать новую женскую баскетбольную лигу

В России могут создать новую женскую баскетбольную лигу
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Сообщается, что руководство женской баскетбольной команды УГМК, ставшей в этом сезоне 16-кратным чемпионом России, пригрозило Российской Федерации Баскетбола создать собственную женскую лигу с большим призовым фондом, если РФБ не изменит свою политику по легионерам.

По данным источников, руководство екатеринбургской команды недовольно подходом, согласно которому клубы вынуждены платить слишком большие взносы за регистрацию легионеров. В данным момент, согласно регламенту, за третьего легионера в заявке клубы платят по 600 тыс. рублей, за четвёртого – 1,2 млн рублей, а за пятого и последующих – по 2,4 млн рублей.

Кроме того, на игру разрешено заявлять не больше трёх легионеров. Также руководство сильнейшей российской баскетбольной команды не устраивает потолок зарплат, который в этом году составляет 110 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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