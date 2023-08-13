Дуэйн Уэйд обратился к Аллену Айверсону во время церемонии включения в Зал славы

Американский баскетболист Дуэйн Уэйд, включённый в Зал славы, обратился к Аллену Айверсону во время своей речи на торжественной церемонии.

«Я парень из центральной части города. Аллен Айверсон представлял нас. Он просто ломал стереотипы. Я носил футболку с третьим номером из-за Аллена Айверсона. Он показал мне, что я могу делать по-своему, могу оставаться собой и быть великим. Так что я благодарен Аллену Айверсону.

Ты живой пример, напоминающий, что искупление и рост возможны. Ты — культура, мы любим тебя и благодарим, Аллен Айверсон», — сказал Уэйд на церемонии.

Дуэйн Уэйд провёл основную часть карьеры в «Майами Хит» и трижды становился чемпионом НБА. Он был включён в Зал славы вместе с Пау Газолем, Тони Паркером и Дирком Новицки.