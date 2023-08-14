Гомельский: на предстоящем ЧМ Франция будет одним из претендентов на медали

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу убедительной победы сборной Франции в товарищеском матче с национальной командой Литвы в преддверии чемпионата мира — 2023.

«Я думаю, что на предстоящем ЧМ Франция будет одним из претендентов на медали, а Литва — нет. По составу Франция сильнее Литвы», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы обыграли команду Аргентины (95:75).