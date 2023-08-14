Дуэйн Уэйд: на 100% уверен, что Батлер тоже войдёт в Зал славы
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Бывший атакующий защитник, ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд, включённый в Зал славы, считает, что нынешний лидер «Майами Хит» Джимми Батлер тоже войдёт в Зал славы.
«Я уверен, что не стану последним баскетболистом из университета Маркетт, который получил статус члена Зала Славы. На 100% уверен, ведь Джимми Батлер тоже учился в Маркетте», — сказал Уэйд на церемонии.
Дуэйн Уэйд — трёхкратный чемпион НБА, в том числе обладатель награды MVP финала 2006 года. Он является лидером «Майами Хит» по очкам, матчам и множеству других статистических показателей, являясь самым легендарным игроком франшизы в истории. Вчера он был включён в Зал славы вместе с Пау Газолем, Тони Паркером и Дирком Новицки.
Уэйд — о своём статусе в «Хит»:
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