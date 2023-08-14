Анзулович: мне нравится, как собрали команду в «Самаре»

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович высказался по поводу своей команды.

«Я собрал в «Самаре» мини-«Енисей»? С одной стороны — да. С другой, мы подписали тех игроков, которых хотели и которых было возможно подписать с учётом ситуации на рынке. У нас большие амбиции. Игроки, которые раньше работали со мной, знают мою систему, знают, что им нужно делать. Мне нравится, как мы собрали команду. Думаю, мы сможем играть в «серьёзный» баскетбол. Я хочу видеть команду со стопроцентной ответственностью и стопроцентным желанием — тогда она сможет добиться хорошего результата.

Уже через две недели команда проведёт первые товарищеские матчи в Казани. Это тренировочные матчи. Мы планируем многое сделать за эти две недели. Но, конечно, этого времени недостаточно, чтобы поставить команде игру. Всего за предсезонный период мы проведём девять матчей — и нам нужно подойти к 30 сентября в оптимальной форме. Я не люблю проигрывать, но тренировочные матчи — это всего лишь возможность команде подготовиться к сезону», — приводит слова Анзуловича пресс-служба команды.