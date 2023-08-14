Анзулович: мне нравится, как собрали команду в «Самаре»

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович высказался по поводу своей команды.
«Я собрал в «Самаре» мини-«Енисей»? С одной стороны — да. С другой, мы подписали тех игроков, которых хотели и которых было возможно подписать с учётом ситуации на рынке. У нас большие амбиции. Игроки, которые раньше работали со мной, знают мою систему, знают, что им нужно делать. Мне нравится, как мы собрали команду. Думаю, мы сможем играть в «серьёзный» баскетбол. Я хочу видеть команду со стопроцентной ответственностью и стопроцентным желанием — тогда она сможет добиться хорошего результата.
Уже через две недели команда проведёт первые товарищеские матчи в Казани. Это тренировочные матчи. Мы планируем многое сделать за эти две недели. Но, конечно, этого времени недостаточно, чтобы поставить команде игру. Всего за предсезонный период мы проведём девять матчей — и нам нужно подойти к 30 сентября в оптимальной форме. Я не люблю проигрывать, но тренировочные матчи — это всего лишь возможность команде подготовиться к сезону», — приводит слова Анзуловича пресс-служба команды.
- 14 августа 2023
-
14:38
-
14:29
-
14:23
-
13:39
-
13:27
-
13:01
-
12:34
-
12:05
-
11:49
-
11:35
-
11:28
-
10:54
-
10:01
-
09:53
-
09:47
-
09:40
-
08:46
-
07:53
-
07:48
-
07:09
-
06:56
-
06:52
-
06:00
-
05:55
-
00:01
- 13 августа 2023
-
23:32
-
22:14
-
21:51
-
20:01
-
19:39
-
18:57
-
18:50
-
17:43
-
17:22
-
17:04