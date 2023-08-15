Бывший атакующий защитник, ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд составил свою пятёрку лучших баскетболистов за все времена.

По информации CQSports, Стефен Карри, Майкл Джордан, Коби Брайнт, Леброн Джеймс и Шакил О’Нил вошли в его рейтинг.

Дуэйн Уэйд — трёхкратный чемпион НБА, в том числе обладатель награды MVP финала 2006 года. Он является лидером «Майами Хит» по очкам, матчам и множеству других статистических показателей, являясь самым легендарным игроком франшизы в истории. Он был включён в Зал славы вместе с Пау Газолем, Тони Паркером и Дирком Новицки.

С Леброном в «Хит» он брал чемпионский перстень два раза. Также выступал за «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс». Дуэйн завершил профессиональную карьеру в 2019 году.