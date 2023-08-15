Эй Смит: Казинс прямо сейчас был бы в пятёрке лучших баскетболистов

Баскетбольный эксперт Стивен Эй Смит высказался о бывшем центровом Национальной баскетбольной асосциации (НБА) Демаркусе Казинсе.
«Демаркус Казинс прямо сейчас был бы в пятёрке лучших баскетболистов», — сказал Эй Смит на своём подкасте.
Карьера четырёхкратного участника Матча всех звёзд НБА (2015–2018) начала резко осложняться после разрыва ахиллова сухожилия в начале 2018 года. Казинс получил эту травму во второй сезон после обмена в «Нью-Орлеан Пеликанс», где играл в дуэте с Энтони Дэвисом.
Восстановившись после травмы, игрок оказался в «Голден Стэйт Уорриорз», дойдя до финала в 2019 году. Далее игрок воссоединился с Дэвисом в «Лос-Анджелес Лейкерс», где получил травму передней крестообразной связки. Потом он пробовал себя в «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Милуоки Бакс» и «Денвер Наггетс», но нигде не смог закрепиться как стабильный игрок ротации.
С 2023 года Казинс выступает в Пуэрто-Рико.
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