Тони Паркер сделал совместную фотографию с друзьями на церемонии включения в Зал славы

Баскетболисты Ману Джинобили, Брюс Боуэн, Тим Данкан, Дэвид Робинсон, Тони Паркер и Борис Диао сделали совместную фотографию на ежегодной церемонии включения в Зал Славы баскетбола.
Тони Паркер — четырёхкратный чемпион НБА, в том числе обладатель награды MVP финала 2007 года. Он чемпион Европы 2013 года в составе сборной Франции.
Напомним, на днях состоялась ежегодная церемония включения в Зал славы баскетбола. Официально внесены в историю карьеры следующих звёзд: Дуэйна Уэйда, Дирка Новицки, Тони Паркера, Пау Газоля, Бэкки Хэммон и Грега Поповича. Впервые список новых членов Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации был представлен 1 апреля во время «Финала четырёх» NCAA в Хьюстоне (США). Официально Зал славы НБА называется Зал славы баскетбола имени Нейсмита. В него включают самых ярких звёзд баскетбола.
- 15 августа 2023
-
10:57
-
10:42
-
09:57
-
09:47
-
09:42
-
08:01
-
07:46
-
07:39
-
07:01
-
01:02
- 14 августа 2023
-
23:57
-
23:33
-
23:07
-
22:04
-
20:58
-
20:31
-
20:15
-
19:15
-
19:04
-
18:38
-
17:49
-
17:23
-
16:15
-
15:36
-
15:32
-
14:38
-
14:29
-
14:23
-
13:39
-
13:27
-
13:01
-
12:34
-
12:05
-
11:49
-
11:35