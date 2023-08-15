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Тони Паркер сделал совместную фотографию с друзьями на церемонии включения в Зал славы

Тони Паркер сделал совместную фотографию с друзьями на церемонии включения в Зал славы
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Баскетболисты Ману Джинобили, Брюс Боуэн, Тим Данкан, Дэвид Робинсон, Тони Паркер и Борис Диао сделали совместную фотографию на ежегодной церемонии включения в Зал Славы баскетбола.

Тони Паркер — четырёхкратный чемпион НБА, в том числе обладатель награды MVP финала 2007 года. Он чемпион Европы 2013 года в составе сборной Франции.

Напомним, на днях состоялась ежегодная церемония включения в Зал славы баскетбола. Официально внесены в историю карьеры следующих звёзд: Дуэйна Уэйда, Дирка Новицки, Тони Паркера, Пау Газоля, Бэкки Хэммон и Грега Поповича. Впервые список новых членов Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации был представлен 1 апреля во время «Финала четырёх» NCAA в Хьюстоне (США). Официально Зал славы НБА называется Зал славы баскетбола имени Нейсмита. В него включают самых ярких звёзд баскетбола.

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