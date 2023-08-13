Уэйд, Паркер, Новицки, Газоль, Попович, Хэммон — члены Зала Славы баскетбола

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Состоялась ежегодная церемония включения в Зал Славы баскетбола. Официально занесены в историю карьеры следующих звёзд: Дуэйн Уэйда, Дирка Новицки, Тони Паркера, Пау Газоля, Бэки Хэммон и Грега Поповича.

Газоль, Новицки, Поповоич, Паркер, Уэйд на церемонии Зала Славы

Дуэйн Уэйд — трёхкратный чемпион НБА, в том числе обладатель награды MVP финала 2006 года. Является лидером «Майами Хит» по очкам, играм и множеству других статистических показателей, являясь самым легендарным игроком франшизы в истории.

Дирк Новицки — обладатель чемпионства 2011 года, а также MVP НБА 2007 года. Как и Уэйд, является самым легендарным игроком «Даллас Маверикс» в истории.

Тони Паркер — четырёхкратный чемпион НБА, в том числе обладатель награды MVP финала 2007 года. Чемпион Европы 2013 года в составе сборной Франции.

Пау Газоль — двукратный чемпион НБА, трёхкратный призёр Олимпийских, чемпион мира 2006 года и трёхкратный чемпион Европы в составе сборной Испании.

Грег Попович — бессменный тренер «Сан-Антонио Спёрс», при котором техасская команда смогла выиграть пять чемпионств. Считается одним из величайших тренеров в истории баскетбола.

Бэки Хэммон — первая женщина-тренер в НБА, бронзовая призёрка Олимпийских игр 2008 года в составе сборной России.