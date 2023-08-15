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Секулич объяснил, почему не стал брать новичка «Локо» на чемпионат мира

Секулич объяснил, почему не стал брать новичка «Локо» на чемпионат мира
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» и сборной Словении Александр Секулич дал комментарий по поводу того, почему он не стал вызывать новичка краснодарской команды Джордана Моргана на чемпионат мира.

«По поводу Моргана решение было особенно сложным, но в заявке всего 12 мест. Мы выбирали между ним и Майком Тоби (центровым «Барселоны» – прим. пресс-службы «Локо»). Оба пока не в оптимальной форме, и мы решили, что на Кубок мира с нами поедет Тоби. Мы рассматривали возможность взять Моргана в Японию, однако было бы несправедливо возить человека на другой конец света и не дать ему возможности сыграть. Но я попросил его быть наготове на случай проблем с составом», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива».

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