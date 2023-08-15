«Бизнес есть бизнес». Трей Янг неоднозначно отреагировал на конфликт Хардена и Мори

Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» американец Трей Янг высказался по поводу конфликта внутри «Филадельфии Сиксерс» между разыгрывающим Джеймсом Харденом и президентом по баскетбольным операциям Дэрилом Мори.

«Бизнес есть бизнес», — написал Янг в социальных сетях.

Ранее Джеймс Харден назвал Дэрила Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает. Также сегодня, 15 августа, стало известно, что «Филадельфия» не делала Хардену никакого предложения в текущее межсезонье.

Харден в прошлом сезоне принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 21 очко, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,7 результативной передачи.