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«Бизнес есть бизнес». Трей Янг неоднозначно отреагировал на конфликт Хардена и Мори

«Бизнес есть бизнес». Трей Янг неоднозначно отреагировал на конфликт Хардена и Мори
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Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» американец Трей Янг высказался по поводу конфликта внутри «Филадельфии Сиксерс» между разыгрывающим Джеймсом Харденом и президентом по баскетбольным операциям Дэрилом Мори.

«Бизнес есть бизнес», — написал Янг в социальных сетях.

Ранее Джеймс Харден назвал Дэрила Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает. Также сегодня, 15 августа, стало известно, что «Филадельфия» не делала Хардену никакого предложения в текущее межсезонье.

Харден в прошлом сезоне принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 21 очко, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,7 результативной передачи.

Слова Беверли о ситуации:
«Филадельфия» процветает в невзгодах». Патрик Беверли — о ситуации с Джеймсом Харденом
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