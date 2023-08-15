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Остин Ривз рассказал, кто из игроков «Лейкерс» оказал на него наибольшее влияние

Остин Ривз рассказал, кто из игроков «Лейкерс» оказал на него наибольшее влияние
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал, что Рэджон Рондо стал тем, кто помог ему больше всего в первый год в команде.

«Первый год, он был здесь всего полгода, но он стал тем, кому я задавал миллиард вопросов в день. Он — парень с высоким IQ. Как-то Фрэнк Фогель сказал мне, что когда я подписывал контракт, то он отправил меня в самолёт и хотел, чтобы я был там, где был Рондо, чтобы я смог с ним пообщаться. Наверное, он дал мне информации больше, чем кто-либо», — приводит слова Ривза Fadeaway World.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем сезоне занял седьмое место в Западной конференции, приняв участие в плей-ин и дойдя до финала конференции, а там уступив «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.

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