Николя Батюм завершит карьеру после ОИ-2024

Французский форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Николя Батюм завершит карьеру. Об этом сообщила его жена Орели в социальных сетях.

«Николя решил завершить свою карьеру (НБА и сборная Франции) после Олимпиады, так что это его последний сезон в «Клипперс», написала Орели.

Батум начал свою карьеру 17 лет назад в команде «Ле Ман», а через два года перешёл в НБА. Семь лет он провёл в команде «Портленд Трэйл Блэйзерс», после чего перешёл в «Шарлотт Хорнетс» (2015-2019). С 2020 года 34-летний игрок выступает в составе «Лос-Анджелес Клипперс».

В составе сборной Франции он завоевал золотую медаль на Евробаскете 2013 года. Кроме того, он завоевал две бронзовые медали на чемпионатах мира в 2014 и 2019 годах и серебро на Олимпийских играх 2021 года в Токио.