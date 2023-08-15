Николя Батюм завершит карьеру после ОИ-2024
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Французский форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Николя Батюм завершит карьеру. Об этом сообщила его жена Орели в социальных сетях.
«Николя решил завершить свою карьеру (НБА и сборная Франции) после Олимпиады, так что это его последний сезон в «Клипперс», написала Орели.
Батум начал свою карьеру 17 лет назад в команде «Ле Ман», а через два года перешёл в НБА. Семь лет он провёл в команде «Портленд Трэйл Блэйзерс», после чего перешёл в «Шарлотт Хорнетс» (2015-2019). С 2020 года 34-летний игрок выступает в составе «Лос-Анджелес Клипперс».
В составе сборной Франции он завоевал золотую медаль на Евробаскете 2013 года. Кроме того, он завоевал две бронзовые медали на чемпионатах мира в 2014 и 2019 годах и серебро на Олимпийских играх 2021 года в Токио.
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