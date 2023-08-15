Стало известно расписание внутрисезонного турнира НБА, который стартует 3 ноября

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала расписание нового внутрисезонного турнира, который впервые пройдёт в текущем сезоне.

Как сообщается, все матчи группового этапа пройдут в ноябре. Будут задействованы четыре пятницы (3, 10, 17 и 24 ноября) и три вторника (14, 21 и 28 ноября).

Напомним, на групповом этапе команды разбиты на шесть квинтетов, причём три из них составлены из клубов Западной конференции и три – из Восточной. Состав групп был определён жеребьёвкой: представители каждой конференции были распределены по пяти корзинам согласно положению в таблице в регулярном чемпионате прошлого сезона.

Каждая команда проведёт в группе четыре матча – по разу с каждым соперником.

Также отметим, что «Сан-Антонио Спёрс», который под первым номером выбрал на драфте центрового Виктора Вембаньяму, стал единственной командой, матчи которой трижды покажут по центральному телевидению США. У остальных команд в эфир центральных каналов попадёт не более двух матчей.