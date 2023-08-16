Новичок «Автодора»: опыт игры в лиге ВТБ был одним из лучших в моей карьере

Защитник «Автодора» Кайл Виналес дал первый комментарий после перехода в клуб.

«Максимально заряжен на предстоящий сезон. Опыт игры в Единой лиге ВТБ три года назад был одним из лучших в моей карьере. И сейчас, как всегда, у меня только высокие ожидания. Будем стараться побеждать в каждом матче и финишировать как можно выше», — приводит слова Виналеса пресс-служба команды.

Ранее Виналес играл в Адриатической лиге («СК Дерби»), Еврокубке и чемпионате Литвы («Лиеткабелис»), Единой лиге ВТБ («Калев»). Выступая за «Калев» в сезоне-2019/2020, неоднократно попадал в символическую пятёрку тура Единой лиги ВТБ и пробился на Матч всех звёзд. 2 февраля 2020 года Виналес привёл клуб из Эстонии к сенсационной выездной победе над «Зенитом», набрав в этой встрече 29 очков при 3/7 из-за дуги.