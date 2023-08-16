Национальная команда США провела свою первую тренировку в Абу-Даби в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира по баскетболу.

Сборная США провела первую тренировку в Абу-Даби:

Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

Состав США на ЧМ-2023

Паоло Банкеро, «Орландо Мэджик»

Микал Бриджес, «Бруклин Нетс»

Кэмерон Джонсон, «Бруклин Нетс»

Джейлен Брансон, «Нью-Йорк Никс»

Джош Харт, «Нью-Йорк Никс»

Энтони Эдвардс, «Миннесота Тимбервулвз»

Тайриз Халибёртон, «Индиана Пэйсерс»

Брэндон Ингрэм, «Нью-Орлеан Пеликанс»

Джарен Джексон, «Мемфис Гриззлиз»

Уокер Кесслер, «Юта Джаз»

Бобби Портис, «Милуоки Бакс»

Остин Ривз, «Лос-Анджелес Лейкерс»