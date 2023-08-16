Национальная команда США провела свою первую тренировку в Абу-Даби в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира по баскетболу.
Сборная США провела первую тренировку в Абу-Даби:
Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).
Состав США на ЧМ-2023
Паоло Банкеро, «Орландо Мэджик»
Микал Бриджес, «Бруклин Нетс»
Кэмерон Джонсон, «Бруклин Нетс»
Джейлен Брансон, «Нью-Йорк Никс»
Джош Харт, «Нью-Йорк Никс»
Энтони Эдвардс, «Миннесота Тимбервулвз»
Тайриз Халибёртон, «Индиана Пэйсерс»
Брэндон Ингрэм, «Нью-Орлеан Пеликанс»
Джарен Джексон, «Мемфис Гриззлиз»
Уокер Кесслер, «Юта Джаз»
Бобби Портис, «Милуоки Бакс»
Остин Ривз, «Лос-Анджелес Лейкерс»
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