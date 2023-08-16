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Деннис Родман набил татуировку с изображением своей девушки

Деннис Родман набил татуировку с изображением своей девушки
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Пятикратный чемпион НБА и член Зала славы баскетбола Деннис Родман набил татуировку на лице в честь своей девушки.

Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.

Всего в регулярных чемпионатах НБА Деннис принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора и совершая 1,8 передачи. В плей-офф на его счету 169 матчей со средней статистикой 6,4 очка и 9,9 подбора.

Блогеры записали пародию на Денниса Родмана:

Развлечение Родмана:
«Мне больше нечего доказывать». Бой легенд НБА вне баскетбольной площадки
«Мне больше нечего доказывать». Бой легенд НБА вне баскетбольной площадки
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