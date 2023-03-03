«Мне больше нечего доказывать». Бой легенд НБА вне баскетбольной площадки

К реслингу относятся по-разному: кто-то воспринимает его всерьёз, а кто-то просто подумает про себя: «И что я только что посмотрел?» Но главное – это шоу, вид развлечения с элементами борьбы и актёрской игры, где ход и результат предопределяются заранее. Распространено и негативное отношение к такому развлечению, но это и не спорт в привычном понимании этого слова. Однако в СНГ найдётся зритель. А наш главный герой – Деннис Родман. Любитель беспредела, нешаблонных выходок. Червяк – это тот человек, который при любом раскладе заставит других говорить о себе.

WCW (чемпионат мира по реслингу) показал второй результат по показателю PPV (плата за просмотр) с шоу Bash at the Beach в 1998 году, где участвовали прославленный игрой на щите Деннис Родман и третий бомбардир в истории НБА Карл Мэлоун. Занимавший тогда пост президента промоушена Эрик Бишофф поставил перед собой чёткую, но реализуемую цель – учитывая, что «Юта Джаз» и «Чикаго Буллз» вновь встретятся в финале НБА – привлечь к мероприятию как можно больше людей путём организации поединка Родман – Мэлоун.

Потасовка Родмана и Мэлоуна Фото: AP/TASS

В то время (для понимания ситуации) WCW и WWE конкурировали между собой за телевизионные рейтинги. В частности, это было противостояние Эрика Бишоффа и Винса Макмэна. И неспроста выбор пал сначала на Родмана, который до этого выходил на сцену реслинга вместе с именитым Халком Хоганом и группировкой nWo («Новый мировой порядок»). Затем промоушен взялся и за Карла Мэлоуна. И всё было реализовано. Но как это удалось?

Рик Флэр, Халк Хоган и Деннис Родман Фото: из личного архива

В WWE спланировали для себя, как обойти конкурентов: деятельно привлекать знаменитостей — чем промоушен, который позже поглотил WCW, занимается и по сей день. Яркий тому пример – WrestleMania – живое шоу по реслингу, ежегодно проводимое с 1985 года. Настал черёд WCW что-то противопоставить WWE, которые, в свою очередь, уже знали, что Родман и Мэлоун – большие поклонники реслинга. И как только они согласились появиться перед публикой в странном обличии, оставался вопрос, как это мероприятие преподнести.

Деннис Родман присоединился к WCW задолго до прихода Мэлоуна. Родман уже являлся членом nWo, дружил с Хоганом и часто появлялся на шоу. При этом Деннис выступал за «Чикаго», выигравший две финальные серии подряд у «Юты» – в 1997 и 1998 годах. Мэлоун – соперник Червяка на площадке, поэтому в WCW с энтузиазмом подошли к вопросу соперничества между баскетболистами.

Промоушену удалось завлечь Почтальона и организовать мероприятие на Bash at the Beach — 1998. Формат выглядел следующим образом: Родман и Халк Хоган против пары Мэлоун – Даймонд Даллас Пейдж. Поединок согласован ещё до окончания сезона НБА. По этой причине соперничество на площадке между Деннисом и Карлом помогло продать внушительное количество билетов.

Видео можно посмотреть на канале Łukasz 23 в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эрик Бишофф позже признался, что Родман и Мэлоун специально подогревали публику уже на площадке. Ведь насущно создавать шумиху вокруг будущего поединка!

«Сказал тогда Деннису, не Карлу: «Эй, Деннис, если нечто произойдёт между вами за пределами площадки, немного потрудитесь на стороне, создадите напряжёнку, подогреете интерес публики, я не буду возражать». Это тонкий намёк», – признавался позже Бишофф.

Карл Мэлоун на ринге Фото: Elsa Hasch/Getty Images

Рекламная кампания, энергичное освещение в прессе – это сработало. Мероприятие заняло второе место по количеству PPV (580 000) после Starrcade 1997 года, где главными фигурантами выступили всё тот же Халк Хоган и Стинг. Родман и форвард «Юты» быстро сообразили, как работает индустрия: реслинг продаётся быстро, достаточно обладать харизмой, а раскрутка мероприятия пойдёт сама по себе. Баскетболисты заработали суммарно $ 2,4 млн, но значительная часть гонорара досталась Родману – $ 1,5 млн.

Официально победу в поединке, который длился 23 минуты 47 секунд, одержала парочка Родман – Хоган во многом благодаря оперативному вмешательству Брутуса Бифкейка, известного под псевдонимом The Disciple – Ученик. Почтальон получил положительные оценки: после мероприятия его хвалили, а сам он применил приёмы против Хогана и Родмана.

Для Червяка это не первое появление в ринге – вполне себе обычное и привычное поведение. Деннис чувствовал себя комфортно: сомнения, что что-то «идёт не по сценарию», не появлялись, но всё-таки Мэлоун был более активен по сравнению с Родманом.

Деннис Родман в деле Фото: wwe.com

C финансовой точки зрения мероприятие удалось. По мнению Скотта Леви, бывшего рестлера, выступавшего под псевдоним Ворон в WCW, нет ничего плохого в том, что два баскетболиста стали главными фигурами вечера. Главное — продавались билеты и шла активная плата за просмотр по телевидению.

«Это выглядело так глупо и неуместно. Но это было хорошо для промоушена в целом – позволило увеличить нам зарплату. И это всё, что имело для нас значение в тот момент», – высказался Леви.

Дуайт Мэнли, агент Родмана, считает, что событие состоялось бы, если бы не один фактор – локаут НБА в начале сезона-1998/1999, когда Деннис являлся свободным агентом, что увеличивало риск получения травмы перед возможными переговорами с будущими работодателями. Позже Родман заключил однолетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» со скромной зарплатой в $ 1 млн.

«Родман и Мэлоун могли бы появиться на сцене бесплатно, они оба очень сильно любили реслинг. У них была особенная любовь к этому развлечению», – добавил Мэнли.

«Когда Карл выходит в ринг, он оказывается на неизведанной территории. Я был на вершине. Мне больше нечего доказывать», – сказал уже на тот момент пятикратный чемпион НБА после мероприятия.