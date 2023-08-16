Айзея Томас рассказал о главном совете Коби Брайанта

Двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Айзея Томас рассказал о совете, который дал ему легендарный Коби Брайант.
«Чтобы парни, которые не так хороши, как ты, пошли за тобой, ты должен действительно научить их всему», — сказал Томас в беседе с Гилбертом Аренасом и командой Underdog Fantasy.
Томас подробно рассказал о том, как Брайант работал с игроками команды. По его словам, Брайант не просто хорошо выступал и надеялся, что другие спортсмены попытаются пойти по его стопам. Он сидел с ними, разбирал матчи и помогал им развивать свои навыки. Также Томас рассказал, что, когда он стал поступать так, как советовал Брайант, он добился большего успеха.
Томасу 34 года. Последний полноценный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации он провёл за «Вашингтон Уизардс» в 2019 году. В прошлом сезоне он сыграл 18 матчей за «Шарлотт Хорнетс». В среднем разыгрывающий набирал восемь очков, делал 1,4 передачи и 1,3 подбора.
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