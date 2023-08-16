«Енисей» подписал контракт с экс-игроком НБА

«Енисей» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с канадским защитником Ксавье Ратан-Мэйзом (29 лет, 196 см).
«Ксавье опытный игрок, очень хорош один на один и не передерживает мяч. Он поможет команде и молодым игрокам раскрыться и стать сильнее», — сказал главный тренер команды Йовица Арсич.
В студенческой лиге NCAA защитник играл за команду Seminoles, представляющую Университет Флориды. Он имеет опыт выступления в НБА за «Мемфис Гриззлис». Профессионально играл в Греции, Израиле, Румынии, Австралии и Канаде.
Прошлый сезон Ратан-Мэйз начинал в австралийском «Мельбурн Юнайтед», набирая 14,4 очка, делая 5,4 подбора, 4,5 передачи в среднем в 28 встречах Национальной баскетбольной ассоциации. В марте Ксавье присоединился к «Меркезефенди». Средняя статистка в 12 матчах турецкого чемпионата – 13,6 очка, 5,7 подбора, 5,8 передачи.
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