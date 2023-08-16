Легенда НБА объяснил, почему Стефен Карри является главным лицом лиги

Легенда НБА Рик Бэрри заявил, что звезда «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри является главным лицом НБА.
«Для меня главным лицом НБА является Стефен Карри, потому что с ним может общаться больше людей. Нормальный, обычный человек не может быть похож на Леброна Джеймса. Он — аномалия… большой, мощный парень, а таких людей, как Леброн Джеймс, не так много. Есть люди, которые выглядят как Стефен Карри, имеют телосложение как у Карри, но они не играют в баскетбол как Карри», — приводит слова Бэрри Sun Herald.
Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году.
В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.
Юный игрок совершил проход и забил с сопротивлением Карри:
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