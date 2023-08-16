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Легенда НБА объяснил, почему Стефен Карри является главным лицом лиги

Легенда НБА объяснил, почему Стефен Карри является главным лицом лиги
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Легенда НБА Рик Бэрри заявил, что звезда «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри является главным лицом НБА.

«Для меня главным лицом НБА является Стефен Карри, потому что с ним может общаться больше людей. Нормальный, обычный человек не может быть похож на Леброна Джеймса. Он — аномалия… большой, мощный парень, а таких людей, как Леброн Джеймс, не так много. Есть люди, которые выглядят как Стефен Карри, имеют телосложение как у Карри, но они не играют в баскетбол как Карри», — приводит слова Бэрри Sun Herald.

Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году.

В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.

Юный игрок совершил проход и забил с сопротивлением Карри:

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