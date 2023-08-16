Джамал Маррей высказался по поводу пропуска чемпионата мира
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Разыгрывающий сборной Канады Джамал Маррей дал комментарий по поводу того, что он пропустит предстоящий чемпионат мира по баскетболу.
«Когда я приехал в тренировочный лагерь, то хотел посмотреть, как моё тело отреагирует после долгого и сложного сезона, и смогу ли я физически соревноваться на самом высоком уровне, необходимом для участия в Кубке мира.
После консультаций с медицинским персоналом и командой стало ясно, что требуется дополнительное восстановление, и я принял непростое решение не участвовать в турнире. Я по-прежнему мечтаю представлять Канаду на Олимпийских играх и буду поддерживать команду на каждом шагу в достижении этой цели», — привождит слова Маррея пресс-служба федерации баскетбола Канады.
Факт пропуска:
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