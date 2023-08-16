Кемба Уокер: жду возможности снова играть, что может быть лучше, чем Монако?

Четырёхкратный участник Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, американец Кемба Уокер, в конце июля подписавший контракт с «Монако», высказался после того, как прилетел в княжество.
«Это большой шаг, что-то новое для меня. Я с нетерпением жду возможности снова играть. Что может быть лучше, чем Монако? Это будут весёлые времена.
Мне потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться, но я с нетерпением жду возможности оказаться в другой среде. Хочу узнать своих товарищей по команде, мне предстоит познакомиться с новыми людьми, тренерским штабом, медиками и другими.
Баскетбол везде одинаков. Вот для чего я здесь. Я пришёл играть в баскетбол. Я пришёл, чтобы попытаться выиграть как можно больше матчей. Я надеюсь, что смогу поднять популярность Евролиги и усилить игру команды. Я надеюсь, что смогу это сделать», — сказал Уокер в ролике, опубликованном пресс-службой клуба.
- 16 августа 2023
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