Антон Квитковских рассказал об адаптации в «Локомотиве-Кубань»

Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских поделился мыслями об адаптации в краснодарском клубе.

«Ожидал ли в начале сезона такой роли в команде для себя? Во-первых, я знал некоторых ребят, особенно молодых, я понимал, что не возникнет больших проблем с тем, чтобы влиться в коллектив, но всё же есть и иностранцы, и тренерский штаб, и персонал. Было немного волнительно, но я для себя чётко поставил цель, чтобы закрепиться и подтвердить, что не зря меня выкупили. Понимал, что есть некие ожидания, и хотя я бы не сказал, что именно у меня сезон прошёл ровно, были и взлёты, и падения, моментами вообще очень мало играл, не забивал. Это немного психологически давило, но я понял, что должен показать, что я умею. В какой-то момент я поговорил с президентом Андреем Ведищевым и тренерским штабом и понял, что надо просто успокоиться и делать свою работу, ничего сверхъестественного от меня не требовали. Просто нужно было делать то, что я умею. Я подумал над этим и стало немного полегче психологически и дальше уже просто пошёл работать.

Поворотный разговор? Наверное, даже не один этот момент, просто был какой-то период небольшой. Во время предсезонных сборов я хорошо влился в команду, ощущал себя своим, мне всё нравилось, и я давал результат, а потом подвернул голеностоп, и после этой травмы было тяжеловато вливаться заново, потому что появились новые легионеры, пришёл новый главный тренер, и надо было быстро включаться и перестраиваться, это было сложновато. И как раз в этот период и происходили эти психологические моменты.

Что нужно сделать в следующем сезоне, чтобы превзойти самого себя? Наверное, просто повышать планку, личные цели, увеличивать игровое время. Для меня самое важное — доверие тренера, и то, как я оправдываю это доверие, чтобы тренер не сомневался, что я выйду на площадку и сделаю так, как он скажет. Для меня важно сохранять это доверие на протяжении всего сезона. Жду от себя больше стабильности, потому что у молодых игроков бывают проблемы, связанные с нестабильной игрой. Хочется больше стабильности и прибавлять в каждом аспекте», — сказал Квитковских в подкасте «Юны и опасны».

Квитковских перешёл в «Локомотив-Кубань» летом 2022 года из саратовского «Автодора».