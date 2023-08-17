Квитковских: хотел в систему «Локомотива», потому что здесь делают ставку на молодых ребят

Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских рассказал о деталях перехода в краснодарский клуб.
«Было неожиданно, даже волнительно. Я понимал, что у меня был ещё год по контракту, я не знал, будет ли кто-то его выкупать, всё-таки был ковид, у клубов могли быть какие-то проблемы с деньгами. Думал, что, даже если кто-то заинтересован во мне, в любом случае подождут ещё год и подпишут. Всё-таки я ещё молодой, ничего особо не потеряют. Но большое спасибо «Локомотиву» за этот большой шаг, за такое предложение. Сейчас я очень счастлив, что нахожусь в такой большой организации.
В конце того сезона, после которого меня выкупили, я думал, что было бы здорово оказаться в системе «Локо». Да, есть ЦСКА, «Зенит», УНИКС — большие команды, но именно в систему «Локо» хотелось, потому что там какая-то своя организация, и у них в последнее время было направление как раз на развитие молодых ребят. Там очень много с ними работают, дают шанс, тренера подбирают под это, всё здорово в этом плане. И у меня такие мысли проскакивали довольно часто – и тут, бац, мне звонят из «Локо». Я просто опешил, положил трубку и не знал, что делать. Я позвонил родителям, позвонил девушке, рассказал. И у меня такое достаточно потрясённое состояние было», — сказал Квитковских в подкасте «Юны и опасны».
Квитковских перешёл в «Локомотив-Кубань» летом 2022 года из саратовского «Автодора».
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