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Антон Квитковских: мы должны быть готовы, когда мировая арена откроется нашей сборной

Антон Квитковских: мы должны быть готовы, когда мировая арена откроется нашей сборной
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Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских рассказал о том, как провёл время в сборной России, а также о своём отношении к неучастию команды в международных турнирах.

«Все мы хорошо вместе общаемся, в команде отличная атмосфера. На тренировках бывает тяжёло, но это нормально, ведь мы должны закладывать фундамент не только для себя, но и для будущего сборной

Бывает ли у нас уныние по поводу неучастия нашей команды в международных турнирах? Бывает, конечно. Потому что когда ты тренируешься — очень важно иметь цель. В целом не до конца понимаешь порой, зачем вообще есть эти тренировки.

Очень хорошо, что у нас есть товарищеские игры. Мы должны быть готовы, когда европейская и мировая арена откроется нашей национальной команде», — рассказал Квитковских в подкасте «Юны и опасны».

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