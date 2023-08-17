Инсайдер «Буллз»: Джеймс, Уэйд и Бош могли соединиться в «Чикаго», а не в «Майами»

Инсайдер по «Чикаго Буллз» Кей Си Джонсон заявил о том, что была большая вероятность того, что «Большое трио» в лице Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша могло образоваться не в «Майами Хит», а в «Чикаго Буллз».

«В то время я был крайне информирован об этой истории, и я могу заявить, что это почти сбылось. Поверьте мне. Меня часто называют идиотом, говоря о том, что троица обо всём договорилась ещё на Олимпиаде в Пекине. Но нет, это неправда.

Если бы «Чикаго» смог обменять Луола Денга в «Лос-Анджелес Клипперс», что они пытались сделать, «Большая троица» была бы в «Буллз». Но в итоге команда решила пойти по другому пути, подписав Карлоса Бузера и прочих ролевых игроков», — рассказал Джонсон на подкасте Chicago Talk.