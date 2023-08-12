Матч, предопределивший смену династий, или Как «Большое трио» впервые разгромило «Бостон»

10 апреля 2011 года состоялся матч регулярного сезона между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс», в котором решалось, кто займёт вторую строчку в Восточной конференции и будет обладать домашним преимуществом в потенциальной схватке двух команд во втором раунде плей-офф.

Турнирная таблица перед матчем Фото: Кадр из трансляции

Три предыдущих встречи «Бостона» и «Майами» закончились тремя поражениями для Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша, проводивших свой первый сезон вместе. Тем не менее первые две игры противостояния прошли в первые недели сезона, когда тройка звёзд только училась играть друг с другом. Сложная адаптация выразилась в результатах — баланс побед и поражений клуба на старте составлял лишь 9-8.

Если переходить к интересным моментам стартовых составов, то на позицию центрового «Селтикс» из-за отсутствующего Шакила О'Нила, страдавшего от многочисленных травм в своём последнем сезоне, в старте вышел его однофамилец Джермейн О'Нил. В старте флоридской команды на позиции разыгрывающего вышел Майк Бибби, перешедший в стан «Майами» после отчисления из «Вашингтон Уизардс».

Стартовые составы команд Фото: Кадр из трансляции

Начало матча оказалось за «кельтами» — рывок 11:2 за первые три минуты матча, а также быстрые два фола у Боша, вынудившие его рано сесть на скамейку запасных.

Крис Бош на скамейке запасных Фото: Кадр из трансляции

После быстрого тайм-аута от главного тренера хозяев Эрика Споэльстры «Майами» стал лучше защищаться и форсировать возникновение быстрых переходных фаз, в которых звёздные игроки «Хит» показывали свою стабильную сверхэффективность. Таким образом, первая четверть закончилась с почти что равным счётом 22:21 в пользу «Селтикс».

Конец первой четверти матча Фото: Кадр из трансляции

Во второй четверти игра стала более вязкой, грубой и с большим количеством фолов, но даже при таком сценарии инициатива начала переходить к «Майами». За 4:20 до конца первой половины при счёте 39:32 Леброн совершил рывок в «краску», чтобы оформить самое большое преимущество в матче для своей команды, и жёстко столкнулся с О'Нилом, после чего бросил в него мяч. Данный инцидент тут же спровоцировал массовую стычку между игроками команд.

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В итоге Джермейн получил неспортивный фол, а Леброн – технический за бросок мяча в игрока. Также технические замечания за выяснения отношений получили Пол Пирс и Дуэйн Уэйд.

К перерыву «Хит» сохранили заработанное преимущество и ушли отдыхать при счёте 47:40. «Майами» забрал 10 подборов в нападении за половину. Общее количество подборов у «Селтикс» — 9.

Конец первой половины матча Фото: Кадр из трансляции

С самого начала третьей четверти преимущество «Хит» стало перерастать в доминацию. В некоторые моменты матча разница в счёте достигала 14 очков. Ещё одним из важнейших факторов успеха «Майами» стал отличный защитный план против защитника гостей Рэя Аллена. Защитники хозяев не позволяли Аллену находить возможности для бросков.

Удручающая статистика Рэя Аллена Фото: Кадр из трансляции

Третья четверть закончилась с ощущением отсутствия надежды для «Бостона». Счёт 74:59.

Конец третьей четверти матча Фото: Кадр из трансляции

Ощущение агонии разрасталось в первой половине четвёртой четверти. «Хит» в один момент смогли нарастить преимущество в матче до 22 очков. И в момент, когда казалось, что скоро настанет время выпускать запасных, «Бостон» смог сократить разницу до 10 очков за пять минут до конца матча, совершив рывок 12:0.

Последний рывок от «Бостона» Фото: Кадр из трансляции

Неуступчивость «Селтикс» заставила хозяев собраться и провести ответный рывок 15:2, установив окончательный счёт встречи. «Хит» победили со счётом 100:77. Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, набравший типичные для себя 27 очков. Его партнёры по звёздному трио отметились менее яркой статистикой в нападении, но провели хороший матч в защите.

Статистика «Большого трио» Фото: Кадр из трансляции

Таким образом, «Майами» смог заработать для себя вторую строчку на Востоке и домашнее преимущество в серии с «Бостоном», которая в итоге и состоялась. «Хит» уверенно прошли противостояние со счётом 4-1 и вышли в финал НБА, где сенсационно уступили «Даллас Маверикс», но это уже другая история.

Команды встретились также и в плей-офф 2012 года, где серия оказалась куда более близкой, но «Хит» снова прошли дальше и наконец смогли выиграть чемпионство, а эпоха «Большого трио» в Бостоне подошла к концу. С уверенностью можно сказать, что апрельский матч регулярного сезона стал прообразом будущего, началом конца, началом смены эпохи, где одна большая тройка сменила другую.

Многие называют «Бостон» 2008 года началом эпохи суперкоманд, другие же обвиняют (или поддерживают) в этом достижении тройку из Майами. Тем не менее «Селтикс» смогли взять лишь одно чемпионство, а «Хит» – только два, что точно оказалось меньше ожидаемого. Но никто и не предполагал, что эти процессы стали лишь предтечей для образования настоящей доминирующей династии в будущем, которая на момент представленного в обзоре матча была лишь на стадии зачатия.