Экс-руководитель НБА предложил давать победителю межсезонного турнира место в плей-офф

Бывший руководитель НБА Бобби Маркс предложил новые правила для нового межсезонного турнира. Вместо увеличения денежного вознаграждения участников НБА могла бы награждать победителя гарантированным местом в плей-офф.
«Мне бы хотелось, чтобы, помимо финансовой составляющей, победитель получал автоматическую квоту на участие в плей-офф. Это то, что я хотел бы видеть.
При таком сценарии у команд-конкурентов появится стимул играть как можно лучше и стремиться к победе», — приводит слова Маркса Fadeaway World.
Следующий сезон (2023/2024) станет первым в истории лиги, в котором будет проводиться межсезонный турнир, официально утверждённый в апреле этого года. Это добавление произошло всего через несколько лет после включения в расписание турнира плей-ин НБА.
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