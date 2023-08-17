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Американец Джален Рейнольдс: скучал по борщу

Американец Джален Рейнольдс: скучал по борщу
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Американский форвард УНИКСа Джален Рейнольдс поделился мнением о новом сезоне Единой лиги ВТБ, признавшись, что успел соскучиться по Казани.

«Я очень скучал по Казани. Скучал по борщу, по атмосфере. Казань не такой большой город, но очень спокойный, домашний и комфортный. Да, я действительно скучал по Казани.

Ожидания от сезона? Нет предела совершенству. Поэтому необходимо продолжать усердно работать. Что касается меня лично, хочу быть лидером команды и в то же время иметь пример для подражания. Планирую сделать шаг вперёд в предстоящем сезоне, стать лучше на площадке и за её пределами», — сказал Рейнольдс на канале УНИКСа в YouTube.

Ранее сообщалось, что УНИКС завершает сделку по переходу бельгийского центрового итальянского «Виртуса» Исмаэля Бако.

Трансфер УНИКСа:
Источник: УНИКС договорился о выкупе центрового «Виртуса» Исмаэля Бако
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