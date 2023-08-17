Майкл Портер: буду откровенен, я один из лучших шутеров в НБА

Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший отреагировал на упрёки со стороны части фанатов, считающих, что в некоторых игровых ситуациях он не делится мячом с товарищами по команде.

«Буду откровенен, я один из лучших шутеров в лиге. И когда мяч в моих руках, если вокруг не слишком много препятствий, я, вероятно, сделаю бросок. Товарищи по команде прекрасно знают это», — сказал Портер в интервью Curious Mike.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Портер принял участие в 82 матчах, в которых в среднем набирал 16,4 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 1,2 передачи.

Йокич подписал джерси «Денвера» с 15-м номером Кармело Энтони:

Ранее Портер вместе с двукратным участником Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Айзеей Томасом сыграл в любительской лиге.