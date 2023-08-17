«У них там всё по правилам». Сергей Моня высказался о жизни в США

Знаменитый российский баскетболист Сергей Моня вспомнил об игре в Национальной баскетбольной ассоциации. В сезоне-2005/2006 Сергей выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс», а после был обменян в «Сакраменто Кингз».

«Чувствовал ли себя комфортно в бытовой жизни? Если бы я сидел дома без работы, то, может, не очень комфортно себя бы чувствовал. Но баскетбол много времени отнимал, поэтому я об этом не задумывался. Но некоторые вещи просто не понимал – менталитет другой у людей. Где-то можно что-то – где-то нельзя. В чём была сложность? Не знаю, у них там всё по правилам», — сказал Моня на канале PonkraSHOW в YouTube.

В июне Моня с разочарованием высказался по поводу заключительного сезона в карьере.