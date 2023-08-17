Джеймс Харден намекнул на переезд в Китай
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Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден дал комментарий по поводу возможного переезда в Китай.
«Каждый раз, когда я приезжаю в Китай, чувствую здесь от людей просто огромную любовь. Поэтому я чувствую, что они заслуживают того, чтобы увидеть, как я здесь играю. Меня всегда здесь очень любили», – приводит слова Хардена Inquirer.
Напомним, Харден запросил у руководства «Филадельфии» обмен в другую команду из-за того, что не получил от организации желаемое предложение о многолетнем контракте.
«Сиксерс», не найдя приемлемого варианта обмена, отказались от поисков нового клуба для игрока, после чего Джеймс в открытую раскритиковал президента команды Дэрила Мори, обвинив его во лжи.
Харден развлекается в Китае:
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