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Джеймс Харден намекнул на переезд в Китай

Джеймс Харден намекнул на переезд в Китай
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Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден дал комментарий по поводу возможного переезда в Китай.

«Каждый раз, когда я приезжаю в Китай, чувствую здесь от людей просто огромную любовь. Поэтому я чувствую, что они заслуживают того, чтобы увидеть, как я здесь играю. Меня всегда здесь очень любили», – приводит слова Хардена Inquirer.

Напомним, Харден запросил у руководства «Филадельфии» обмен в другую команду из-за того, что не получил от организации желаемое предложение о многолетнем контракте.

«Сиксерс», не найдя приемлемого варианта обмена, отказались от поисков нового клуба для игрока, после чего Джеймс в открытую раскритиковал президента команды Дэрила Мори, обвинив его во лжи.

Харден развлекается в Китае:
Фото
Харден продал 10 тыс. бутылок своего вина за несколько секунд во время стрима в Китае
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