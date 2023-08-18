Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эрик Споэльстра: мы сохранили большинство игроков — это роскошь для НБА

Эрик Споэльстра: мы сохранили большинство игроков — это роскошь для НБА
Комментарии

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался о трансферной работе команды в текущее межсезонье.

«Большая часть нашей работы уже сделана. Мы сохранили большинство наших игроков — это роскошь для этой лиги. Мы высоко оцениваем нашу группу игроков. Мы также сделали несколько хороших приобретений. Джей-Рич, Томас Брайант и Жакез. Тайлер Хирроу выздоровел. Джимми Батлер и Бэм Адебайо по-прежнему с нами. Это отличное ядро. Так что мы с нетерпением ждём новый сезон», — сказал Споэльстра в эфире ESPN.

Напомним, Хирроу получил перелом руки во время первого матча первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции с «Милуоки Бакс» (4-1 в серии). Ожидалось, что защитник восстановится к финальной серии плей-офф, но он так и не вернулся на площадку.

Материалы по теме
Андре Игуодала назвал команду НБА, внутренний климат в которой выше других
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023