Эрик Споэльстра: мы сохранили большинство игроков — это роскошь для НБА

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался о трансферной работе команды в текущее межсезонье.

«Большая часть нашей работы уже сделана. Мы сохранили большинство наших игроков — это роскошь для этой лиги. Мы высоко оцениваем нашу группу игроков. Мы также сделали несколько хороших приобретений. Джей-Рич, Томас Брайант и Жакез. Тайлер Хирроу выздоровел. Джимми Батлер и Бэм Адебайо по-прежнему с нами. Это отличное ядро. Так что мы с нетерпением ждём новый сезон», — сказал Споэльстра в эфире ESPN.

Напомним, Хирроу получил перелом руки во время первого матча первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции с «Милуоки Бакс» (4-1 в серии). Ожидалось, что защитник восстановится к финальной серии плей-офф, но он так и не вернулся на площадку.