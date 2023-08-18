Эрик Споэльстра: мы сохранили большинство игроков — это роскошь для НБА

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался о трансферной работе команды в текущее межсезонье.
«Большая часть нашей работы уже сделана. Мы сохранили большинство наших игроков — это роскошь для этой лиги. Мы высоко оцениваем нашу группу игроков. Мы также сделали несколько хороших приобретений. Джей-Рич, Томас Брайант и Жакез. Тайлер Хирроу выздоровел. Джимми Батлер и Бэм Адебайо по-прежнему с нами. Это отличное ядро. Так что мы с нетерпением ждём новый сезон», — сказал Споэльстра в эфире ESPN.
Напомним, Хирроу получил перелом руки во время первого матча первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции с «Милуоки Бакс» (4-1 в серии). Ожидалось, что защитник восстановится к финальной серии плей-офф, но он так и не вернулся на площадку.
- 18 августа 2023
-
21:23
-
21:00
-
20:12
-
19:44
-
18:56
-
18:35
-
18:15
-
17:43
-
17:24
-
17:04
-
16:43
-
15:40
-
15:20
-
14:46
-
13:51
-
13:05
-
12:46
-
11:54
-
11:11
-
10:23
-
09:48
-
04:30
-
00:52
-
00:05
- 17 августа 2023
-
23:05
-
22:01
-
21:22
-
20:20
-
19:17
-
18:16
-
17:39
-
17:21
-
16:41
-
15:57
-
14:55