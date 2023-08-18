Андре Игуодала назвал команду НБА, внутренний климат в которой выше других

Четырёхкратный чемпион НБА Андре Игуодала высказался о внутреннем климате в «Майами Хит». В этой команде игрок выступал в сезоне-2020/2021.
«Когда оправляешься в «Майами», если не знаешь, во что ввязываешься, то сталкиваешься со своего рода культурным шоком. Я бы высоко оценил это. Как только я оказался там, мы вышли в финал в «пузыре», но на следующий год у нас был не такой уж отличный сезон. Однако я сказал себе, что, если когда-нибудь буду в состоянии руководить командой, я позаимствую примерно 95 процентов их культуры. Вы никогда не услышите, чтобы игроки «Майами» попадали в неприятности. Это всё, что нужно знать. Кто попадает в беду? Не то чтобы этого не могло случиться, но парни там не попадают в неприятности. Из всех мест я бы выбрал именно в «Майами»! — сказал Игуодала на канале Gil's Arena в YouTube.
За время карьеры Игуодала, помимо Майами», играл в «Филадельфии Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Мемфис Гриззлис».
Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»:
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