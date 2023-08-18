Сборная Украины проиграла Хорватии в полуфинале предварительной квалификации ОИ-2024
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Завершился полуфинальный матч предварительного квалификационного турнира Олимпиады-2024, в котором встречались сборные Хорватии и Украины. Встреча проходила в Стамбуле и закончилась победой Хорватии со счётом 85:70.
Самым результативным в матче стал форвард сборной Хорватии Марио Хезонья, на счету которого 22 очка и пять подборов.
В составе украинской команды отличился Александр Ковляр, в активе которого 20 очков и восемь результативных передач.
Сборная Хорватии встретится со сборной Турции в финале предварительного квалификационного турнира. Турецкая команда в полуфинале оказалась сильнее Швеции (105:84).
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдёт 26 июля 2024 года. Напомним, действующим олимпийским чемпионом является сборная США.
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