Сборная Украины проиграла Хорватии в полуфинале предварительной квалификации ОИ-2024

Завершился полуфинальный матч предварительного квалификационного турнира Олимпиады-2024, в котором встречались сборные Хорватии и Украины. Встреча проходила в Стамбуле и закончилась победой Хорватии со счётом 85:70.

Самым результативным в матче стал форвард сборной Хорватии Марио Хезонья, на счету которого 22 очка и пять подборов.

В составе украинской команды отличился Александр Ковляр, в активе которого 20 очков и восемь результативных передач.

Сборная Хорватии встретится со сборной Турции в финале предварительного квалификационного турнира. Турецкая команда в полуфинале оказалась сильнее Швеции (105:84).

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдёт 26 июля 2024 года. Напомним, действующим олимпийским чемпионом является сборная США.