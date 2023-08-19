Босния сыграет с Польшей, а Турция с Хорватией за места в отборе на ОИ-2024

С 12 по 20 августа в Аргентине, Эстонии, Нигерии, Польше, Сирии и Турции проходят предварительные олимпийские квалификации у мужчин. Победители каждого из пяти турниров получат возможность сыграть в финальной части олимпийского отбора, который пройдёт в 2024 году.
В Европе проходят два турнира предварительной квалификации – один в Гливице и Таллинне, а другой – в Стамбуле. В пятницу, 18 августа, в полуфиналах первого турнира Босния и Герцеговина обыграла Израиль (86:77), а Польша – Эстонию (93:83). В полуфиналах второго турнира Турция выиграла у Швеции (105:84), а Хорватия – у Украины (85:70). Финалы Босния и Герцеговина – Польша, Турция – Хорватия пройдут 20 августа в Гливице и Стамбуле соответственно.
В Азии предварительная квалификация уже завершилась. На турнире в Дамаске первое место заняла сборная Бахрейна, обыгравшая в круговом турнире Саудовскую Аравию, Индию, Казахстан, Индонезию и Сирию.
На американском турнире в аргентинских городах Сантьяго-дель-Эстеро и Ла-Банда определились пары полуфиналистов. 19 августа за выход в финал сыграют Чили – Аргентина, Уругвай – Багамы. Решающий поединок состоится 20 августа.
На африканском турнире в нигерийском Лагосе также определись пары 1/2 финала. В них сойдутся Гвинея – Сенегал и Камерун – Мали. Полуфиналы пройдут 19 августа, финал – 20 августа.
Четыре финальных турнира олимпийской квалификации запланированы незадолго до старта ОИ – со 2 по 7 июля 2024 года. На каждом из них будет разыграна лицензия на Игры в Париж. Помимо Бахрейна, победителей двух европейских, африканского и американского предварительных квалификационных турниров в них выступят ещё 19 сборных, которые определятся по итогам чемпионата мира-2023.
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