«Голден Стэйт» окажет почести Кевину Дюранту перед матчем открытия

«Голден Стэйт Уорриорз» будут чествовать звёздного форварда Кевина Дюранта перед матчем открытием против «Финикс Санз», сообщает Sports Illustrated.

«Так вышло, что с момента ухода Кевина из команды, ему ни разу не удавалось сыграть перед болельщиками «Голден Стэйт». Виной тому служила пандемия, а также многочисленные травмы игрока.

Новый генеральный менеджер команды поделился своими мыслями по поводу грядущей церемонии.

«Я знаю, что прошло много времени, но когда возвращаются такие великие игроки, отдавшие так много для команды, нужно найти способ почтить их. Мы сделаем это соответствующим образом», — заявил Данливи на радиостанции The Game.

За время выступлений за «Уорриорз» Кевин смог принести франшизе два чемпионства.