Лучшая команда в истории, проигравшая Леброну. Где сейчас игроки непобедимых «Уорриорз»?

Сколько команд приходит на ум, когда мы задаём себе вопрос о главной команде в истории НБА? «Бостон» и «Лейкерс» — автоматически. Но один из главных рекордов был всё-таки у «Чикаго». И речь сейчас не про два три-пита, а про 72 победы в регулярном чемпионате. Всего 10 поражений за длинный сезон с перелётами, травмами и болезнями. Фантастика!

Рекорд «Чикаго» продержался два десятка лет. Пока в 2016 году «Голден Стэйт» — действующие на тот момент чемпионы — не прошли дистанцию с девятью поражениями в тех же 82 матчах! Уникальный рекорд, который обязан был закончиться ещё одним чемпионством одной из самых доминирующих команд в истории лиги.

И какой же случился конец у этой истории. Надо ли напоминать, что заветные перстни уже были на руках Стефа Карри и его партнёров, которые фактически снова смели «Кливленд Кавальерс» с их лидером Леброном Джеймсом. Действующий чемпион вёл 3-1 в серии, а потом случился бросок капы в болельщиков от Стефа, удар в пах от Грина, 82 очка от Кайри и Джеймса… и первая победа команды, проигрывающей 1-3 в серии.

Сильно ли изменилась та команда? Давайте посмотрим.

Стеф Карри, 35 лет

Стеф Карри Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Стеф Карри — главная звезда «Уорриорз». В том сезоне он забил 402 трёхочковых броска в регулярном чемпионате, сильно улучшив свой же рекорд — 286 точных попыток из-за дуги. В его игре мало что изменилось. Скорее, он поменял баскетбол, превратив его в соревнование снайперов. В 35 Карри наслаждается жизнью. В межсезонье играет в турнирах по гольфу, записывает песни и, слава богу, не думает заканчивать бороться за титул.

Клэй Томпсон, 33 года

Клэй Томпсон Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Клэй Томпсон по-прежнему играет за «Уорриорз» и делает это в статусе полноценной звезды коллектива. Он восстановился от двух тяжелейших травм, которые не сломили его ментально. Один из лучших снайперов в лиге всегда был чуточку в тени Карри, но именно универсальность Томпсона во многом и развязывала руки главной звезде. В той самой седьмой игре Томпсон не был похож на себя, реализовав всего 2 из 10 издали и став худшим по показателю «плюс-минус».

Харрисон Барнс, 31 год

Харрисон Барнс Фото: Ezra Shaw/Getty Images

На момент финального матча Барнсу было всего 24 года и он был игроком основной ротации. Его бросок и подвижность идеально вписывались в игровую модель Стива Керра. Но именно в матче номер семь Барнс выглядел инородным элементом — 3 из 10 с игры за 30 минут игрового времени и неважная защита. Многие болельщики «Уорриорз» после матча обрушились с критикой на молодого баскетболиста. В 2019-м сменил клуб и теперь выступает за «Сакраменто», выведя свою команду в плей-офф в 2023 году.

Дрэймонд Грин, 33 года

Дрэймонд Грин Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Грин — самый упрямый баскетболист в НБА. Именно его споры с Кевином Дюрантом заставили Кей Ди покинуть клуб. Именно его удар в пах Леброну стал ключевым эпизодом противостояния. Но Грин в решающем матче был готов сделать всё, чтобы получить если не приз MVP финальной серии, то отдельно взятого седьмого матча точно. В первые минуты форвард отказывался промахиваться, а всего за игру отбегал 47 минут, набрав 32 очка + 15 подборов + 9 передач!

В 2023 году Грин уже не настолько бодр, чтобы играть без замен, но клуб продлил контракт с ним на три года, а значит, высока вероятность, что форвард вообще закончит карьеру в родной команде. С возрастом Дрэймонд не становится спокойнее, запросто выводя из себя партнёров и устраивая с ними драки.

Эндрю Богут, 38 лет

Эндрю Богут Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Сейчас Богут уже закончил свою профессиональную карьеру и проводит время с семьёй и детьми. Но в сезоне-2015/2016 он был основным центровым, выходя в стартовой пятёрке. Игра Богута, его подвижность, заслоны и черновая работа поначалу удивляли многих, поскольку австралиец когда-то был выбран под первым номером драфта и вот легко согласился на роль помощника… далеко не каждый согласится на это.

Андре Игуодала, 39 лет

Андре Игуодала Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Игуодала — олицетворение универсального баскетболиста. За год до финала-2016 он «съел» Леброна, получив за это приз самого ценного игрока финальной серии. Но уже в 2016 году Андре поучаствовал в создании главного хайлайта Леброна Джеймса, когда тот накрыл убегающего в отрыв игрока «Уорриорз», смачно прижав мяч к щиту.

Прошлый сезон Игуодала провёл в «Голден Стэйт», но травмы сильно мешали играть некогда звёздному баскетболисту. Официально не заявлял о завершении карьеры.

Брэндон Раш, 38 лет

Брэндон Раш Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Раш не играл в седьмой игре. У него не было места в ротации, а по ходу финальной серии тогда он набрал лишь одно очко, забив в матче номер пять. Сейчас Раш продолжает играть в «Биг 3» — полупрофессиональной лиге в США.

Фестус Эзели, 33 года

Фестус Эзели Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Нигерийский центровой сейчас работает на американском ТВ и неплохо смотрится в кадре, но в финальном матче он отыграл чуть меньше 11 минут и промахнулся во всех четырёх своих попытках. После проигрыша в финале Эзели отправился в «Портленд», где отыграл всего два года. За всю карьеру в НБА Фестус заработал чуть больше $ 13 млн.

Стив Керр, 57 лет

Стив Керр Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Стив Керр играл в «Чикаго» рядом с Майклом Джорданом. У них были особенные отношения. Но рекорд «быков» он побил с удовольствием. Быстрый баскетбол, который поставил Керр своим «воинам», получился смотрибельным. Порой казалось, что Керр просто стоит в стороне и смотрит за магией Стефа и Клэя, но это, конечно, не так.

Сейчас Керр — главный тренер сборной США, который 25 августа дебютирует в этой должности на чемпионате мира. Новое испытание для коуча, который завоевал чемпионство НБА в статусе игрока и тренера.