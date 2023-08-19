Айзея Томас: каждый раз, когда Джордан получал по рукам, он начинал плакать

Член Зала славы Айзея Томас рассказал, как относился к грубой игре легендарный баскетболист Майкл Джордан.

«Каждый раз, когда он получал удар по рукам, он начинал плакать. Потом он шёл в офис к Дэвиду Стерну (комиссар Национальной баскетбольной ассоциации с 1984 по 2014 годы — Прим. «Чемпионата».), чтобы обсудить то, как его били. Я видел, как получал по рукам Джулиус Ирвинг, видел как били Мэджика Джонсона. Подождите минутку, сейчас мы поменяем правила, потому что Майкла часто колотят?» — сказал Томас в подкасте Седрика Максвелла.

Майкл Джордан шесть раз выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. В каждом из выигранных финалов он признавался самым ценным игроком. Также на его счету две золотых медали Олимпийских игр.