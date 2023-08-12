Ларри Нэнс назвал действующего игрока, который мог бы сыграть в защите против Джордана

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Ларри Нэнс-младший выразил мнение, что его партнёр по команде форвард Герберт Джонс смог бы успешно сыграть в защите против легенды Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана на пике его формы.

«Смог ли бы кто-то из действующих игроков успешно сыграть в защите против Майкла Джордана на пике формы? Нет, никто, кроме Герберта Джонса», — написал Нэнс-младший на своей странице в «Твиттере».

Майкл Джордан является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (1984, 1992). Также баскетболист шесть раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз». Майкл Джордан завершил профессиональную карьеру в 2003 году.